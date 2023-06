Match arrêté entre l’Irlande U21 et le Koweït à cause d’insultes racistes

Le match entre les jeunes de l’Irlande et du Koweït a été arrêté à cause d’insultes racistes venant des rangs koweïtiens. À Vienne, à quelques minutes d’intervalle, le match entre la Nouvelle-Zélande et le Qatar a été abandonné par les Néo-Zélandais à la mi-temps pour la même raison. De fait, la Fédération irlandaise de football a annoncé saisir la FIFA et l’UEFA pour protéger son joueur, remplaçant au moment des actes, et tenter d’éloigner cette menace des terrains.

The FAI regrets to announce that today’s U21 international against Kuwait has been abandoned after a racist remark was made by a Kuwaiti player towards one of our substitutes.…

AC pour SOFOOT.com