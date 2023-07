information fournie par So Foot • 04/07/2023 à 22:56

Mason Mount fait ses adieux à Chelsea

L’oiseau quitte le nid.

Dorloté par Chelsea depuis ses six ans – à l’exception de deux prêts au Vitesse Arnhem et à Derby County – Mason Mount va quitter les Blues . Tout proche de s’engager avec Manchester United, le jeune meneur de jeu anglais a publié une vidéo d’adieux aux fans londoniens sur son compte Instagram. « Compte tenu des spéculations de ces derniers mois, vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que j’ai pris la décision de quitter Chelsea. Je pense que vous méritez plus qu’une simple déclaration écrite , débite-t-il face caméra. Je voulais donc vous dire directement à quel point j’ai été reconnaissant pour tout le soutien que vous m’avez apporté au cours des 18 dernières années. »…

TB pour SOFOOT.com