Mason Greenwood, par la petite porte

Wolverhampton, England, 29th August 2021. Mason Greenwood of Manchester United reacts to his shot fizzing past the post during the Premier League match at Molineux, Wolverhampton. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage By Icon Sport

Manchester United a blanchi Mason Greenwood au terme de six mois d'enquête interne. Le club voulait le réintégrer dans l'effectif, avant de finalement renoncer face à l'ampleur du tollé. Une tentative de ménager la chèvre et le chou pas vraiment réussie.

Suspendu par son club depuis le 30 janvier 2022, Mason Greenwood est enfin fixé sur son sort. En février, la police a dû abandonner les charges en raison de « nouveaux éléments » et du « retrait de témoins clés » . Dès lors, Manchester United a démarré une enquête interne, qui a conclu que le joueur « n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il avait été inculpé à l’origine » – tentative de viol et d’agression. L’international anglais, toujours sous contrat jusqu’en juin 2025, peut donc désormais reprendre le fil de sa carrière. Il ne portera cependant plus le maillot des Red Devils , « d’un commun accord » , puisque « toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent qu’il est difficile pour lui de reprendre sa carrière à Manchester United » , dixit le communiqué mancunien. Si l’on se fie aux rumeurs circulant outre-Manche, l’attaquant de 21 ans pourrait rallier l’Italie, la Turquie ou Al-Ettifaq. Très loin de Manchester, où l’on espère vite tourner la page.

Feu rouge

Le club s’est retrouvé à gérer une situation compliquée, d’autant que la jeune femme accusant initialement Greenwood avait publié des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux où elle apparaissait le visage en sang et le corps couvert de contusions. La manière de procéder a d’ailleurs prêté à discussion, déjà sur la forme. « C’était clair dès le premier jour qu’il ne jouerait plus jamais pour Manchester United. Le processus pour en arriver là a été assez horrible , déplorait Gary Neville sur Sky Sports. Une telle situation demande une grande autorité, qui vient du plus haut niveau. Manchester United ne l’a pas. Sur une question comme les violences domestiques, il faut de l’indépendance. Manchester United ne devrait pas être juge et partie. Je pense que des questions de cette importance et de cette gravité devraient être traitées de manière indépendante par un groupe d’experts. Il est clair que le club n’a pas eu les compétences et la capacité de gérer cette situation correctement. » …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com