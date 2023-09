Mason Greenwood ou Han-Noah Massengo : les dessous du mercato brestois

Cinquième de Ligue 1 à la trêve, le Stade brestois est l’une des sensations du début de saison de Ligue 1. Les départs de Franck Honorat ou Haris Belkebla ne semblent pas déstabiliser le groupe d’Éric Roy, mais ont obligé les dirigeants à plancher pour les remplacer. Dans les colonnes du Télégramme , le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi a dévoilé les dessous d’un été placé sous le signe des économies : « Ça a été un mercato encore plus difficile que d’habitude, en plus de la hausse du prix des transferts et de l’inflation des salaires que je constate tous les ans. Quand, par exemple, on s’est mis sur le jeune Han-Noah Massengo, on a reculé aussitôt : entre les primes à la signature, les conditions salariales et ce que proposaient d’autres clubs, ce n’était pas possible pour nous. Mais on ne se plaint pas, on s’adapte… » …

EL pour SOFOOT.com