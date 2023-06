Mason Greenwood fait partie du groupe de Manchester United pour la saison prochaine

Sortez de prison, vous avez fait un double.

Les calendriers pour la saison prochaine ont été dévoilés et Manchester United a décidé d’officialiser les joueurs qui participeront à la Premier League la saison prochaine. Les habituels sont présents, entourant le nom de Mason Greenwood, la surprise. Ce dernier avait été placé en détention puis suspendu par le club mancunien suite à des accusations de viol, de comportements violents et d’agressions ayant causé des lésions corporelles il y a maintenant plus d’un an. Mais en février dernier, la justice anglaise avait décidé de lever les sanctions concernant l’attaquant des Red Devils, lui permettant, sur accord du club, de rejouer sous ses couleurs. En effet, la police de Manchester a décidé de classer cette affaire sans suite, après « le retrait de témoins clés et de nouveaux éléments. » …

AC pour SOFOOT.com