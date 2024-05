information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 23:02

Martigues rate une balle de match pour monter, les six relégués connus

22 ans après, c’est (pas encore) le moment !

Martigues a manqué l’occasion d’assurer sa montée en Ligue 2 en s’inclinant sur la pelouse de Dijon (3-2). Auteurs d’une entame catastrophique, les Sang et Or ont été menés 2-0 au bout de 11 minutes. Oualid Orinel a sonné la révolte en réduisant l’écart, puis en provoquant un penalty, transformé par Amine Hemia. Alexandre Duville-Parsemain a finalement offert la victoire au DFCO dans le temps additionnel, et le FCM devra finir le travail samedi prochain, à domicile, face à Nîmes, puisque Niort est revenu à deux points en battant Le Mans (2-0).…

QB pour SOFOOT.com