Martigues prend l’ascendant sur Niort, Nancy s’écroule

Tout est relancé !

Martigues a réalisé le gros coup du week-end en National grâce à sa victoire à Niort (1-3). Les Chamois avaient l’occasion de tuer la course à la montée, mais les Martégaux ont tiré les marrons du feu et reprennent ainsi la deuxième place à trois journées de la fin du championnat. Une ouverture dans laquelle Nancy n’a pas réussi à se glisser : battue lourdement au Mans (3-6), l’ASNL est désormais à six points du précieux strapontin et restera à quai cette année.…

QB pour SOFOOT.com