Martigues maîtrise Versailles, Dijon et Le Mans bons amis

Le meilleur championnat du monde.

Après un week-end dédié à la Coupe de France, le championnat de National reprenait ses droits ce lundi soir. Du côté de Gaston-Gérard, Dijon et Le Mans n’ont pu se départager (1-1) , malgré l’ouverture du score sur corner de l’avant-centre manceau du jour, Erwan Colas. En face, le DFCO s’est globalement montré le plus dangereux, Erwan Hatfout s’interposant à deux reprises devant Bryan Soumaré avant la pause. Une domination récompensée lors du second acte avec ce joli piqué gagnant de Zakaria Fdaouch, tandis qu’Arnold Temanfo trouve lui le poteau quelques minutes plus tard. Un nul qui porte également la patte du portier bourguignon Robin Risser, auteur d’une parade incroyable devant Paul Lehoux dans les dernières secondes de la partie. Les deux équipes restent donc à égalité, aux huitième et neuvième place.…

TB pour SOFOOT.com