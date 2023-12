Marseille poursuit sa bonne série contre Clermont

Contre Clermont, l'Olympique de Marseille n'a pas connu énormément de difficultés pour s'imposer lors de la seizième journée de championnat. Il s'agit de la quatrième victoire consécutive en Ligue 1 pour les Phocéens, qui enchaînent également un cinquième match sans défaite. La lanterne rouge, elle, est désormais toute seule en bas du classement.

Marseille 2-1 Clermont

Buts : Murillo (26 e ) et Harit (42 e ) pour Marseille // Allevinah (58 e ) pour Clermont

Impossible de dire si Gattuso est fort au Puissance 4 , ce jeu addictif qui allie stratégie et vigilance pour dominer son adversaire. Pour en sortir vainqueur face à un bon joueur, il faut souvent présenter un subtil équilibre entre prises de risques offensives et tactiques défensives. Le tout, englobé dans un seul et même geste. Son équipe, en tout cas, a parfaitement trouvé la clé pour aligner un quatrième jeton synonyme de succès : ce dimanche, l’Olympique de Marseille a en effet signé une quatrième victoire d’affilée en Ligue 1 lors de la seizième journée de championnat et un cinquième match consécutif sans défaite pour se rapprocher des places européennes (sixième, à quatre points de la troisième place occupée par Monaco et à six de la deuxième squattée par Nice). Longtemps en maîtrise, les Phocéens se sont même rendus la tâche facile en inscrivant deux buts avant même la mi-temps. Leur victime du jour ? Clermont, désormais isolé au dernier rang du classement avec onze petites unités au compteur (deux de retard sur Lyon, barragiste).…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com