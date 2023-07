Marseille – Paris 2024 : 1-0, score final

À Marseille, les élus de la majorité municipale ont levé le drapeau de la révolte contre la possible apparition du mot sacrilège PARIS sur les murs bénis de l’Orange Vélodrome à l’occasion des JO 2024 qui s’approchent.

À un an des Jeux Olympiques 2024, Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, figure locale incontournable et proche des South Winners, s’est officiellement inquiétée dans un courrier adressé à Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO (COJO), d’une grave atteinte à l’identité de sa ville : « Dans le cadre des épreuves olympiques (des JO de Paris ) que nous accueillerons à Marseille en 2024, celles du football se dérouleront au Stade Vélodrome qui se nommera tout au long de la compétition Stade de Marseille. Un point retient particulièrement notre vigilance et appelle de notre part inquiétude et désaccord profond (….) Il s’agit de l’inscription des insignes Paris 2024 sur la casquette extérieure du Stade Vélodrome .» Elle précise ensuite à l’AFP : « Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais . » Avant d’enfoncer le clou sur Twitter d’un ton nettement plus politique : « P rotéger l’identité de notre stade, l’histoire de notre club @OM_Officiel , c’est le choix que nous avons fait avec @BenoitPayan en demandant de ne pas apposer #Paris2024 sur le toit du stade. » Forcément, dans la foulée, le réseau social s’enflamme. Surtout les comptes de supporters parisiens, d’ailleurs. De bonne guerre ?

L’illusion d’une union sacrée autour des JO 2024

Le poids politique de l’OM et surtout de ses tribunes, réel ou fantasmé, ne constitue pas franchement une nouveauté, surtout depuis les années Tapie. Même Jean-Luc Mélenchon, dont personne n’ignore le peu d’appétence pour le ballon rond, s’était rendu dans les gradins pour asseoir sa stature de député local. Le maire actuel, Benoit Payan, a quant à lui toujours suivi la vie et l’actualité du club avec attention. Il avait même été photographié en train de chanter avec fierté et enthousiasme, dans le virage sud du Vélodrome. Un passion sincère sans doute, et bien utile quand on veut se faire bien voir à Marseille. D’ailleurs, la droite locale et le RN se savent mis sur la touche pour le moment dans ce petit jeu de séduction, et s’il

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com