Marseille, désespérante impuissance

Même en supériorité numérique, Marseille n’a jamais réussi à faire trembler le PSG. Preuve que cette équipe n’avance pas et reste encore à des années-lumière du très haut niveau.

Il planait dans l’air marseillais ces derniers jours un drôle de sentiment. Celui de s’avouer presque déjà vaincu, à l’orée d’un Classique sur le papier déséquilibré, malgré du mieux aperçu depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. La défaite à Rennes a remis en lumière les limites d’un effectif mal bricolé, avant que celui-ci ne devienne encore plus amoindri pendant la trêve, les bobos se multipliant du côté de la Commanderie. Il n’y a donc pas eu de miracle au Vélodrome, ce dimanche, Paris a encore remporté le Classique (0-2), et un autre sentiment a fini par gagner l’enceinte marseillaise : celui de l’impuissance.

En supériorité numérique mais inférieurs en tout point

L’atmosphère avait pourtant changé au fil d’une première mi-temps où l’espoir était permis. Marseille se battait, avec ses armes et ses limites, et était loin d’être ridicule face à un Paris timide. L’expulsion assez lunaire de Lucas Beraldo venait alors en remettre une couche : et si c’était le soir pour rêver ? Sauf que l’OM n’a jamais bien géré ses matchs en supériorité numérique cette saison – ni à Metz, ni contre Monaco, ni à Brest –, et il n’y avait pas de raison apparente pour que ce soit le cas cette fois. Certes, Paris a reculé en étant à dix, mais jamais Marseille n’a réussi à faire vaciller un Gianluigi Donnarumma XXL. Ou peut-être une fois, lorsque Jordan Veretout était à l’affût pour envoyer une mine sur un second ballon et ainsi faire trembler les filets et tout le public marseillais avec. Avant d’être refroidi par l’arbitre, pour une position de hors-jeu de Luis Henrique. Le reste était une multiplication de situations dangereuses, lors desquelles les Olympiens ont cruellement manqué d’un esprit tueur. Où était Pierre-Emerick Aubameyang ?…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com