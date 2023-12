information fournie par So Foot • 10/12/2023 à 22:54

Marseille croque Lorient

Auteurs d'une première période fantastique face à des Merlus endormis, les Marseillais ont décroché leur premier succès à l'extérieur de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir (2-4). De quoi les faire revenir dans le top 6 et leur permettre de croire à nouveau à l'Europe.

Lorient 2-4 Marseille

Buts : Faivre (41 e ) et B. Mendy (52 e ) pour Lorient // Mbemba (4 e ), Aubameyang (9 e et 42 e ) et Balerdi (33 e ) pour l’OM

Expulsion : Clauss (80 e ) pour l’OM …

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com