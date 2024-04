Marseille arrache le nul sur le gong à Toulouse

En déplacement à Toulouse pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a failli concéder une quatrième défaite d'affilée en championnat… Mais l'OM est parvenu à égaliser à la dernière minute du temps additionnel grâce à un retourné de Faris Moumbagna, dégoûtant un TFC qui pensait avoir gagné.

Toulouse 2-2 Marseille

Buts : Nicolaisen (45 e +2) et Gboho (82 e ) pour Toulouse // Onana (38 e ) et Moumbagna (90 e +6) pour Marseille

22. Tel est le nombre de confrontations directes consécutives que Toulouse n’a pas gagnées face à l’Olympique de Marseille, sur 90 minutes et toutes compétitions confondues. La dernière fois, c’était le 3 mars 2012. Soit plus de douze ans, plus d’une décennie. Alors, il ne fallait pas franchement compter sur le TFC pour s’imposer ce dimanche 21 avril 2024. La preuve : les Violets n’ont pas perdu lors de la 30 e journée de Ligue 1, mais ils n’ont pas gagné non plus puisqu’ils ont laissé les Phocéens égaliser à la dernière minute du temps additionnel. C’est Faris Moumbagna, nouvelle idole, qui s’est permis d’empêcher un revers d’un ciseau parfait. Trois points et deux places séparent donc toujours les deux équipes, les visiteurs étant neuvièmes alors que les locaux occupent la onzième position.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com