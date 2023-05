Marseille, 30 ans de folie

Trente ans après le sacre de Munich, Marseille s'est embrasée pour célébrer l'anniversaire de l'unique Ligue des champions remportée par un club français. Retour sur une soirée d'ivresse, qu'aucun supporter olympien n'est près d'oublier.

Des maillots d’époque sans flocage mélangés à des dos arborant fièrement le numéro 70 d’Alexis Sanchez, et rassemblés dans une communion commune. Voilà ce qu’il était possible de voir dès la fin de l’après-midi, sur le parvis de l’hôtel de ville de la cité phocéenne. Sous le soleil provençal, des milliers de supporters olympiens de tout âge ont en effet célébré l’unique titre en Ligue des champions d’un club français survenu 30 ans plus tôt. Un certain 26 mai 1993.

L’étoile sur le maillot et la fièvre du vendredi soir

L’effervescence dans la capitale de la Provence était palpable toute la sainte journée du 26 mai 2023, le cœur de la ville ayant battu bleu et blanc du lever jusqu’au coucher pour se poursuivre jusque tard dans la nuit. Une foule à perte de vue s’est ainsi réunie sur le Vieux Port peu avant 18h, l’ambiance étant digne des virages avec quelques fumigènes craqués répondant à un « aux armes » repris par l’intégralité des supporters présents. La tension est montée d’un cran lorsque la banderole, dessinée par l’ensemble des groupes de supporters de l’OM, a été dévoilée sur la façade de la mairie et que les joueurs de 1993 se sont présentés au balcon. Basile Boli, unique buteur de la finale, a même lancé quelques mots : « Merci au peuple marseillais, je vous aime. » Des plus âgés aux plus jeunes, tous ont salué l’initiative de cette cérémonie et n’ont pas boudé leur plaisir de se replonger dans le plus beau jour de l’histoire du football marseillais.…

Tout propos recueillis par LB à Marseille, sauf mention







Credit photo : @CarlaPlomb

Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com