information fournie par So Foot • 07/08/2023 à 23:54

Marquinhos va signer à Nantes !

En jaune et vert, comme Nantes, mais aussi comme le Brésil.

La Ligue 1 reprend ce week-end, et Nantes continue de faire des emplettes. Selon les informations de L’Équipe , les Canaris s’apprêteraient à réaliser un joli coup en attirant… Marquinhos. Non pas celui du PSG, évidemment, mais le jeune ailier brésilien de 20 ans appartenant à Arsenal. Un accord de principe a en tout cas été trouvé entre les deux clubs, et il pourrait même y avoir une option d’achat incluse, dont le montant pourrait se rapprocher des douze millions d’euros. Une option de rachat de 22 millions d’euros serait également sur la table.…

AL pour SOFOOT.com