Marquinhos quitte le FC Nantes

Adeus e boa sorte!

Comme attendu depuis quelques jours, Marquinhos retourne à Arsenal cet hiver. Nantes vient de rompre le prêt de l’ailier brésilien, qui n’a jamais réellement convaincu sur les bords de la Loire. Recruté cet été et après sept matchs de Ligue 1 (seulement 150 minutes de jeu), le joueur de 20 ans n’aura été décisif qu’à une seule reprise. Alors qu’il était sélectionné pour le tournoi pré-olympique de la CONMEBOL avec le Brésil, les Canaris n’ont pas voulu le libérer, le tournoi se situant hors des dates FIFA. Il retourne donc dans le club londonien, pour qui il a déjà joué six matchs au cours de la saison 2022-2023 (1 but et 1 passe décisive).…

QF pour SOFOOT.com