information fournie par So Foot • 07/12/2023 à 19:39

Marquinhos pourrait jouer face à Nantes

Et le ciel s’éclaircit.

À six jours du déplacement crucial du Paris-SG à Dortmund, Marquinhos a de bonnes chances de faire partie du groupe qui défiera Nantes ce samedi au Parc des Princes. L’international brésilien, victime d’une lésion aux ischio-jambiers il y a deux semaines en sélection, a participé de nouveau à une grande partie de l’entraînement ce jeudi selon L’Équipe. Des signaux positifs avant d’aller affronter le mur jaune pour le compte de la sixième et dernière journée du groupe F, qui décidera de la qualification ou non du club de la capitale en huitièmes de finale de la Ligue des champions.…

