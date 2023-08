Marquinhos ne serait pas assuré d'être le capitaine du PSG cette saison

À chaque jour son lot de surprises au PSG.

Capitaine assez peu contesté de Paris depuis plusieurs saisons, Marquinhos ne serait plus véritablement en odeur de sainteté pour occuper ce rôle. Le Brésilien a bel et bien été choisi par ses coéquipiers cette semaine pour reprendre le brassard cette saison, mais à en croire les informations de RMC Sport, il pourrait y avoir du changement à venir. Certains dirigeants du club n’auraient pas forcément apprécié la nouvelle, et la possibilité d’un vote plus formel pour entériner le choix du capitaine n’est pas à exclure.…

AL pour SOFOOT.com