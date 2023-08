Marquinhos, le vrai Captain Biceps du PSG ?

Reconduit capitaine par ses pairs cette semaine au terme d’un nouvel épisode tragicomique propre au PSG, Marquinhos démarre une saison où son temps de jeu n’a plus autant été fragilisé que lors de sa première année en Rouge et Bleu il y a dix ans.

Le Paris Saint-Germain a cette faculté que peu de ses égaux ont sur la planète : parvenir à se créer des micro-crises alors que tout semblait calme en apparence. Après des semaines agitées tout au long de l’été liées à la mise à l’écart de Kylian Mbappé, le champion de France s’apprêtait à enfin passer quelques jours au soleil, caressé par un vent de sérénité qu’il attendait désespérément. Mais à Paris plus qu’ailleurs, le calme n’existe pas. Cette fois-ci, tout s’est agité pour une histoire de brassard.

Marquinhos président !

Alors qu’il avait été initialement conforté par ses coéquipiers comme capitaine du PSG, fonction qu’il occupe depuis 2020, Marquinhos a sûrement senti qu’il y avait quelque chose de louche qui flottait dans l’air. Comme le confirme Le Parisien , « le mode de vote semblait avoir dérangé la direction du club et quelques joueurs cadres qui ont souhaité revoir le modèle pour que chacun puisse voter en son âme et conscience .» Ce mardi, le groupe parisien avait donc le choix entre cinq noms : Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Kylian Mbappé et donc leur capitaine brésilien. S’il aurait pu avant tout être menacé par Mbappé, capitaine des Bleus et dont l’influence au sein du PSG n’est plus à démontrer, Marquinhos n’avait en revanche pas grand-chose à craindre des trois autres candidats : Verratti est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Kimpembe est trop souvent blessé et Danilo, bien que l’un des plus performants l’an dernier dans le secteur défensif, ne peut concourir en terme d’ancienneté et de vécu avec Marqui.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com