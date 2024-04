Marquinhos dans l’histoire du Paris Saint-Germain

Entré en jeu à la 66e minute, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Clermont (1-1), Marquinhos a rejoint Jean-Marc Pilorget au rang des joueurs les plus capés sous les couleurs du PSG avec 435 matchs disputés. Arrivée en 2013, le capitaine parisien a construit sa légende dans la capitale au fur et à mesure des années passées. D’abord utilisé par défaut à droite par Laurent Blanc, puis plus tard replacé au milieu par Thomas Tuchel, le Brésilien est surtout un pilier de la défense des Rouge et Bleu depuis de nombreuses années et il est finalement logique de le voir atteindre cette marque symbolique des 435 rencontres.

JF pour SOFOOT.com