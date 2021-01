Marlène Schiappa : « Ceux qui applaudissent Greta Thunberg devraient aussi applaudir Mila »

« L'affaire Mila » a commencé il y a tout juste un an. Du tumulte, des petites phrases, des polémiques, des menaces, mais pas assez de propos raisonnables. Dans notre numéro 2527 en vente ici, Peggy Sastre a longuement interrogé l'adolescente pas encore majeure. Elle nous en dit un peu plus sur qui elle est et porte un regard juste et distancié sur sa génération, l'époque et la société dans laquelle elle vit. Une confession parfois bouleversante. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, depuis toujours en pointe sur les questions d'égalité, de féminisme, de sécurité et d'accès aux savoirs, a lu ce grand entretien. Elle réagit sans ambages aux multiples questions que pose cette véritable mise au ban de la société d'une jeune fille presque comme les autres.

Le Point : Qu'avez-vous ressenti en lisant cet entretien ?

Marlène Schiappa : Nous suivons Mila avec beaucoup d'attention, et nous sommes régulièrement en contact avec ses parents pour trouver des solutions. Je trouve incroyable la force de cette jeune fille, qui a le courage de secouer notre société et de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. C'est une adolescente : le rôle de notre société est de la protéger. C'est un vrai appel à la responsabilité collective. L'État fait ce qui est en son pouvoir, mais il y a aussi une responsabilité

