Mario Zagallo, la mort du vieux loup

L’immense Mario Zagallo est parti rejoindre Pelé, vendredi à Rio de Janeiro, à l’âge de 92 ans. Il était le premier à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et sélectionneur.

« Mário, si tu ne veux pas que je joue, dis-le moi maintenant et je l’accepterais. Ne me la fais pas à l’envers. » Au jour du premier entraînement de la Seleção qui a suivi la nomination de Mario Zagallo à sa tête le 17 mars 1970, Pelé est allé trouver son ex-coéquipier de gloire des coupes du monde 1958 et 1962 qu’ils avaient gagnées ensemble. Car Pelé n’est plus O Rei au Brésil, vilipendé qu’il est par la presse et les supporters et délaissé jusqu’alors par João Saldanha, le sélectionneur viré que Zagallo vient de remplacer. Alors Mario rassure Edson Arantès : « Je ne suis pas idiot. Tu seras sur le terrain, fais-moi confiance ». La Seleçao solaire du Mundial 1970 est née en mars 1970 de ce pacte fondateur…

La Seleçao pour la vie !

Le dimanche 21 juin 1970, après que le Brésil a torpillé l’Italie 4-1, Pelé, héros absolu du troisième titre mondial des auriverdes , et Mario Zagallo se tombent dans les bras en sanglotant dans les vestiaires : « Il fallait que nous soyons réunis pour devenir champions trois fois , lui murmure Pelé. Ça n’était possible qu’avec toi. Merci. » Malgré ses 39 ans, Mário Zagallo, que l’on surnomme O Velho Lobo (« le vieux loup », en raison de son patronyme complet Mário Jorge Lobo Zagallo), a réussi avec l’équipe nationale une brillante reconversion comme entraîneur débutée en 1966, un an après sa fin de carrière de joueur pro en 1965. Zagallo avait drivé Botafogo et remporté le titre de champion de l’État de Rio de Janeiro et la Coupe Guanabara deux années de suite dès sa première saison, en 1967 et 1968, en plus de la dernière édition de la Taça Brasil , toujours en 1968, la coupe nationale brésilienne considérée comme l’ancêtre du Championnat du Brésil actuel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n’était donc pas à n’importe qui que João Havelange, président de la CBF (fédé brésilienne), avait confié la Seleçao en excluant le génial mais caractériel Saldanha……

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com