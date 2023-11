information fournie par So Foot • 24/11/2023 à 10:12

Mario Balotelli sain et sauf après un accident de voiture

Dans la soirée du jeudi 23 novembre, Mario Balotelli est sorti indemne d’un accident de voiture vers Brescia, sa ville d’origine. C’est le média italien Giornale di Brescia qui l’a annoncé. Dans le papier, il est écrit que l’attaquant italien était seul et n’aurait percuté aucune autre voiture. De plus, on apprend qu’il aurait refusé de se soumettre à un alcootest. Cette nouvelle ne va pas jouer en faveur de sa volonté de revenir chez les Azzurri .

