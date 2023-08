Marinette Pichon raconte une cuite mémorable avec les Bleues

Marinette pochtron ?

Dans L’Équipe du jour, Marinette Pichon se confie sur les moments les plus marquants de sa carrière. Parmi ses souvenirs, l’ancienne attaquante se souvient de la fête en Angleterre avec ses coéquipières de l’équipe de France, en octobre 2002 après le barrage aller des qualifications pour la Coupe du monde 2003 : « L’hôtel avait eu le malheur de laisser le bar ouvert, on était à quatre pattes en dessous pour ne pas que les caméras nous repèrent. On était flippées de se faire choper le lendemain matin, on ne voulait pas mettre la honte sur la sélection. Le mal de crâne était énorme à l’aéroport, Et cette soirée ne nous a pas empêchées de réussir le retour à Geoffroy-Guichard » . Après deux succès 1-0 (à l’aller, puis au retour), les Bleues s’étaient qualifiées pour leur première phase finale d’un Mondial.…

ARL pour SOFOOT.com