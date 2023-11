Marignane-Gignac proche du dépôt de bilan

Des nouvelles de Gignac. Pas André-Pierre, mais son petit frère, le Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC, actuel 15 e de National 1. Et autant dire que les nouvelles ne sont pas bonnes.

Après le FC Sochaux qui a finalement réussi à se sauver et le CS Sedan qui a dû déposer le bilan, c’est donc le Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC qui est en difficulté financière. Au point de potentiellement devoir déposer le bilan, à l’instar du club ardennais. Suite à l’Assemblée générale qui a eu lieu jeudi, Yves Macca, qui était directeur sportif du club il y a encore deux semaines avant de démissionner, s’est exprimé auprès de L’Équipe sur le sujet : « Le président (François Dussol) a disparu, il ne s’est pas présenté à l’AG ni aux trois derniers comités directeurs. Il ne vient plus aux matches, il a repoussé le premier rendez-vous avec la DNCG. Si on ne trouve pas un repreneur, on va droit au dépôt de bilan. » …

CD pour SOFOOT.com