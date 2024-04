Marcus Thuram, buteur interactif

Encore buteur contre Milan lors du match du titre, Marcus Thuram a fait preuve d'une régularité impressionnante pour aider activement l'Inter à (re)devenir championne et a su monter en puissance afin de réaliser une saison complète. À l'image de son équipe, dans laquelle il s'est parfaitement fondu et dont il est désormais le nouveau chouchou.

Un large sourire, une joie sincère et une insouciance à faire pâlir ses (futurs) adversaires. Officiellement champion de Serie A pour sa première saison en Italie après la victoire de l’Inter contre Milan à l’occasion de la 33 e journée de championnat, Marcus Thuram fête comme il se doit son trophée. Dansant torse nu et poteau de corner dans la main avec le logo de l’ennemi caché par son propre maillot, le Français sait que le devoir est accompli. « C’était un match de fou, pour vivre quelque chose de fou , s’est lâché, ému, l’attaquant face aux caméras. On voulait gagner ce match pour nos tifosi, et on y est parvenu. C’est mon premier titre de champion, j’en suis très fier ! » En effet, quoi de plus beau que d’être sacré à « domicile » à l’issue d’un succès contre le rival et voisin au bout d’une rencontre dans laquelle on a été décisif ?

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com