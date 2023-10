Marcus Thuram, attention à l’explosion

French forward Marcus Thuram kicks the ball during the UEFA Euro 2024 qualification football match between France and Ireland at the Parc des Princes stadium in Paris on September 7, 2023. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon sport

Auteur d'un début de saison tonitruant avec l'Inter Milan, Marcus Thuram est en train de franchir un nouveau cap ces derniers mois. Au point de s'imposer comme le futur des Bleus à la pointe de l'attaque ?

« La dimension internationale vient avec ce qu’il fait. En Italie, un attaquant est surtout là pour marquer des buts. Il doit faire en sorte que son compteur soit encore plus élevé. » Interrogé sur l’excellente forme de Marcus Thuram lors de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps ne pouvait que saluer le cap franchi par l’attaquant depuis qu’il a choisi de rejoindre l’Inter, cet été. Une place de titulaire indiscutable aux côtés de Lautaro Martinez, le but de la victoire contre Benfica en Ligue des champions, cinq passes décisives en Serie A et bien sûr un golazo qui a fait le tour du monde lors du derby della Madonnina : c’est peu dire que les débuts de l’ancien Guingampais de l’autre côté des Alpes sont réussis. Sans compter son premier pion en Bleus, en septembre face à l’Irlande. C’est ce qu’on appelle un changement de dimension.

C’est un cap, c’est une péninsule

Ces derniers mois, le 26 e homme des Bleus au Qatar, appelé de dernière minute, est en train de s’imposer comme un avant-centre référencé du football européen. Sa recette ? « L’étape fondamentale de cette réussite, c’est son passage à Mönchengladbach qui lui apporte énormément sur l’intensité et les attitudes du haut niveau, la lecture du jeu, comment répondre rapidement à des situations sur le terrain , estime Albert Cartier, qui fut l’entraîneur du garçon pendant deux saisons à Sochaux. Il est en train d’élever encore son niveau, dans un club où on attend beaucoup plus. Quand on rentre en Italie, il y a une rigueur tactique, y compris au niveau défensif. Je me souviens de Ludo Batelli, sélectionneur des Espoirs à l’époque, qui m’avait dit : “C’est mon meilleur défenseur.” J’étais très heureux d’entendre cela, parce qu’il a eu du mal à intégrer qu’il y avait deux matchs à faire pour un joueur : un match offensif et un match défensif. » …

Propos d'Albert Cartier recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com