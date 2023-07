Marcus Rashford voulait partir avant l’arrivée d’Erik ten Hag

Lors de l’officialisation de sa prolongation de contrat à Manchester United, il l’avait déjà plus ou moins sous-entendu.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour l’avenir sous la houlette de ce manager » , déclarait alors publiquement Marcus Rashford, en évoquant Erik ten Hag. Et dans les colonnes du Guardian , l’attaquant est allé bien plus loin : lorsque son club galérait à trouver de la stabilité sur le banc et était dirigé par d’autres entraîneurs (Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick, Ralf Rangnick…), le joueur a pensé à un départ selon ses propres propos.…

FC pour SOFOOT.com