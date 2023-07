Marco Verratti vers l’Arabie saoudite : le sens de l’histoire

Les représentants d’Al-Hilal ne sont pas venus pour rien à Paris. S’ils n’ont pu, comme ils devaient s’y attendre pour le moment, ramener Kylian Mbappé, ils auraient réussi à convaincre Marco Verratti. Une prise de guerre non négligeable, qui ferait la joie économique du PSG, et qui révèle à quel point la stratégie s’inscrit dans la logique de l’évolution du football.

La parole de Marco Verratti est d’or, mais en quoi sera donc la suite ? Le champion d’Europe 2021 aurait donné à Al-Hilal son accord de principe pour un contrat de trois ans. Certes, le PSG n’a pas encore accordé son feu vert, car il espère bien effectuer récupérer plus que les 30 millions d’euros posés sur la table pour un joueur recruté pour 12 millions il y a onze ans et qui symbolise le projet qatari sur sa longueur (et préfigure peut-être son désengagement ?). Mais si le deal se conclut, il viendrait apporter une pierre supplémentaire à l’offensive tous azimut de la part des saoudiens (Al-Hilal a déjà dépensé 178 millions d’euros dont 60 pour Malcom et 23 pour Kalidou Koulibaly). Contrairement à ce que l’on a pu croire, ils affichent bien d’autres ambitions que de s’offrir des matchs de galas avec des stars en fin de carrière grassement payées pour la photo. Le débauchage de joueurs de plus en plus jeunes illustre ce désir.

Logique, vous avez dit logique ?

Le choix de Marco Verratti, 30 ans, peut effectivement s’interpréter sous l’angle uniquement financier et de l’appât du gain ( La Gazzetta dello Sport évoque un salaire net de 52 millions d’euros par an). Cette dimension est sûrement encore déterminante. Le « Petit Hibou » peut aussi se demander quelle serait sa place à l’avenir dans l’effectif parisien avec l’arrivée de concurrents au mercato ou encore dans les choix du nouvel entraîneur Luis Enrique, sans oublier du peu de candidats assez riches en Europe pour se l’offrir. Le fait qu’il soit mis dans la balance pour convaincre Manchester City de lâcher Bernardo Silva aux Parisiens n’est pas anodin. Il est peut-être lui aussi lassé par les échecs en Ligue des champions. Mais en se rendant dans le Golfe, dont la société et l’environnement ne semblent a priori vraiment pas correspondre à son mode de vie, il ne doit pas avoir malgré tout l’impression d’enterrer totalement sa carrière. Rafaela Pimenta, son agente, l’avait laissé entendre : « J’apprécie ces offres, nous devons respecter les clubs d’Arabie Saoudite. Le fait qu’ils dépens

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com