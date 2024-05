Marco Reus : mythe fait, bien fait

Au moment d’affronter le PSG, le Borussia Dortmund aura un léger avantage sur la route de Wembley après sa victoire à l’aller. Pour Marco Reus, la rencontre relèvera une importance capitale, puisqu’une qualification lui offrirait sa toute dernière chance de remporter un titre majeur avec son club de toujours et qu’il quittera en fin de la saison.

Toutes celles et ceux qui ont déjà assisté une fois à un match au Westfalenstadion vous le diront : on ressort généralement bouleversé par cette expérience visuelle et auditive, et ce, peu importe l’affiche. Lors de la victoire du Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain en demi-finales allers de la Ligue des champions, nombre d’observateurs sur place parlaient d’une ambiance légendaire et d’un public qui avait parfaitement rempli son rôle de 12 e homme pour faire flancher les hommes de Luis Enrique. Mais quelques jours plus tard, lors de la réception d’Augsbourg, loin d’être l’adversaire le plus sexy de la saison, les décibels envoyés par la Südtribüne et ses petites frangines avaient de quoi filer la chair de poule. Après avoir écrasé les malheureux Bavarois (5-1), les joueurs du BvB ont été célébrés comme il se doit pendant de longues et bruyantes minutes. Surtout un en particulier : Marco Reus, 34 ans, dont les deux tiers passés à porter les couleurs jaune et noir et qui, la veille du match, annonçait qu’il ne renouvellerait pas son contrat à la fin de la saison. La fin d’un long roman, celle d’un mythe aussi. Un mythe à sa façon.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com