Marcin Bułka, l'envergure des Aiglons

Dernier rempart quasiment infranchissable de l’OGC Nice, Marcin Bułka est sans nul doute le meilleur gardien de Ligue 1 à l’heure actuelle. Tout sauf une surprise pour ceux qui, au fil des ans, avaient pris la mesure de son immense potentiel.

C’est un cercle très fermé. Depuis sa création, il y a 20 ans, le trophée du « Joueur du mois en Ligue 1 » n’avait été remis qu’à onze gardiens différents, parmi lesquels Fabien Barthez, Grégory Coupet, Jérémie Janot, Steve Mandanda, Hugo Lloris ou encore Keylor Navas. Bref, que du lourd. Le cercle s’est récemment élargi à un douzième homme, dont la notoriété et le vécu dans l’élite sont encore très loin d’égaler ceux de ses prédécesseurs. Il s’agit de Marcin Bułka, récompensé en septembre 2023. On imagine aisément que cette distinction honorifique va très vite renouer avec ses habitudes en s’offrant à des joueurs offensifs, qui captent bien plus facilement la lumière. Cela n’empêchera pas le Polonais de conserver une étiquette qu’on lui colle bien volontiers sur le dos, à savoir celle de meilleur portier du championnat. Un statut difficilement contestable dans l’état actuel des choses, au regard de ses prestations XXL avec Nice. Sur les deux derniers mois de compétition, seul Kylian Mbappé a réussi à tromper la vigilance de celui qui n’a encaissé que quatre buts après neuf journées (six clean sheets ). Si le Gym de Francesco Farioli est toujours invaincu et campe actuellement à la deuxième place du classement, c’est donc en grande partie grâce à son dernier rempart. Dont l’éclosion, attendue de longue date, s’est pourtant fait attendre.

Tous propos recueillis par RB, EL et VT, sauf ceux de Marcin Bulka et d'Andy Delort, issus de RMC Sport.

Par Raphaël Brosse et Enzo Leanni, avec Victor Thomazo pour SOFOOT.com