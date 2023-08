Marcelino : « Incroyable d'avoir autant de malchance »

La roue de l’infortune.

Vainqueur de Reims lors de la première journée, l’OM n’a pas réussi à enchaîner sur la pelouse de Metz (2-2). Une nouvelle déception, trois jours après la fin du rêve d’une qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions. « Tous les éléments sont allés à notre encontre , a déploré Marcelino en conférence de presse. On a tiré 22 fois et on s’est procuré plus de dix occasions claires (…) alors que du côté de notre rival, deuxième tir, but, puis troisième tir, but. On aurait dû gagner, et de manière large. Le football se définit par la réussite. Nous en avons manqué, c’est comme ça. » …

QB, à Saint-Symphorien pour SOFOOT.com