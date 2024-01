Marc Zoro : « Maignan aurait dû rester dans les vestiaires »

Vingt ans après, rien n’a changé en Serie A.

La sortie du terrain de Mike Maignan, ce samedi soir à Udine, en réponse aux cris de singes qui descendaient des tribunes de la Dacia Arena, n’est pas une première en Italie. En 2005, lors d’un Inter-Messine, Marc Zoro avait vécu le même traumatisme. Le défenseur ivoirien du club calabrais avait également quitté la pelouse de San Siro avant de revenir sur le terrain à la demande des autres joueurs. Pour la Gazzetta Dello Sport ce dimanche, il a évidemment apporté son soutien à Maignan et regretté l’absence d’évolution sur la question du racisme dans les stades italiens : « À sa place, je ne serais pas revenu sur le terrain. C’était inévitable, il n’y avait pas d’autre solution possible. Maignan a eu raison de s’arrêter, mais il aurait dû rester dans les vestiaires. En fait, il aurait dû quitter le stade. Quand cela m’est arrivé, je me souviens qu’Adriano m’a dit de laisser passer, de rester tranquille et de ne pas le prendre pour moi, mais à ce moment-là, il était impossible de raisonner. Au fond de moi, je nourrissais une grande colère, et c’était la même chose pour Maignan. » …

AC pour SOFOOT.com