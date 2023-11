information fournie par So Foot • 16/11/2023 à 16:55

Marc Overmars suspendu un an aux Pays-Bas à cause de messages inappropriés

En guise d’exemple.

L’Institut néerlandais du droit du sport (ISR) a suspendu Marc Overmars pour une durée d’un an, plus un an avec sursis, de toute activité au sein de la fédération néerlandaise de football (KNVB) ou d’une organisation liée à la fédération. L’actuel directeur technique de l’Antwerp (Belgique) écope de cette sanction pour avoir envoyé des messages « inappropriés » à plusieurs collègues féminines l’an dernier, lorsqu’il était directeur du football à l’Ajax Amsterdam.…

