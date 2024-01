information fournie par So Foot • 23/01/2024 à 14:50

Marc Overmars fait appel de sa suspension d’un an

It’s not Over pour Marc.

Selon le journal néerlandais De Telegraaf , Marc Overmars va faire appel de sa suspension d’un an (plus une année en sursis) reçue en novembre dernier pour avoir envoyé des messages inappropriés à des collègues féminines. Cette suspension ne devait, originellement, n’avoir effet qu’aux Pays-Bas, mais la FIFA l’avait étendue à l’échelle mondiale le mardi 9 janvier. À travers les mots de Frank Neervoort, son porte-parole, l’ancien directeur technique du Royal Antwerp juge que « le caractère disproportionné de la suspension est une raison majeure de l’appel et que Marc Overmars a déjà été puni par l’ISR (Institut néerlandais du droit du sport) » . …

