information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 12:23

Marc Keller : « Avec Chelsea, nous serons des clubs frères avec une gestion séparée »

Petite mise au point.

Ce jeudi, le Racing Club de Strasbourg a été racheté par BlueCo, aussi propriétaire de Chelsea depuis mai 202. Marc Keller, actionnaire principal et président du RCSA depuis 2012, a accordé une interview à L’Équipe , dans laquelle il revient sur les raisons de ce rachat et le futur du club. Sur le choix de BlueCo, celui qui conserve la présidence a insisté sur l’impact que pourrait avoir ce consortium d’investisseurs américains sur un club assez stable comme Strasbourg. « Nous voulions un partenaire avec une grande surface financière, prêt à investir dans le club, avec une expérience dans le sport et qui s’appuie sur notre modèle. BlueCo cochait toutes les cases. » …

GD pour SOFOOT.com