information fournie par So Foot • 25/08/2023 à 14:53

Marc-André ter Stegen prolonge au Barça

Le bon investissement.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le FC Barcelone a annoncé que Marc-André ter Stegen et le club avaient trouvé un accord et que le contrat liant désormais le gardien et le club s’étire désormais jusqu’au 30 juin 2028. Le club a également précisé que la clause libératoire du joueur s’élève désormais à 500 millions d’euros. En 2028, lors de la fin théorique de son nouveau contrat, Ter Stegen aura 36 ans. Pour rappel, l’ancien gardien du Borussia Mönchengladbach a rejoint le club en 2014.…

ARL pour SOFOOT.com