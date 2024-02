Mapou Yanga-Mbiwa : « Dernièrement, on a planté des radis et des concombres »

Mapou Yanga-Mbiwa : « Dernièrement, on a planté des radis et des concombres »

Six ans après son dernier match professionnel, Mapou Yanga-Mbiwa, à 34 ans, vient de rechausser les crampons du côté d’Istres en National 3. Le défenseur raconte sa vie en famille ces quatre dernières années sans foot, sa mauvaise période à Lyon et son amour pour le jardinage. Entretien avec un revenant.

Bonjour Mapou, cela faisait pratiquement quatre ans qu’on n’avait pas lu ton nom sur une feuille de match (il était sans club depuis son départ de Lyon en juillet 2020, NDLR) , l’attente n’a pas été trop longue ?

Pas du tout ! J’aime tellement de choses que je me suis bien occupé. Entre mon association, ma passion pour le jardinage et quelques voyages, j’ai su me faire kiffer en m’occupant de mes enfants, ma famille et passer quelques moments avec mes potes.…

Propos recueillis par Baptiste Brenot et Jean-Baptiste Chanet pour SOFOOT.com