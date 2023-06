Mapi hour

Déjà quadruple championne d'Espagne avec le FC Barcelone, Mapi León vise un deuxième sacre en Ligue des champions ce samedi. La défenseure aragonaise s'est imposée comme une figure incontournable de l'autre côté des Pyrénées, pour ses qualités comme pour sa personnalité, autoritaire tout en restant solaire.

Se retrouver devant Mapi León, c’est avoir l’œil irrémédiablement aimanté vers quatre mots tatoués sur sa gorge. Looks can be deceiving – les apparences peuvent être trompeuses. L’Espagnole n’a pas choisi cette expression au hasard. « Les gens qui ne me connaissent pas peuvent se dire ‘cette fille est une imbécile’. Je peux donner cette image , confiait-elle à Sport . Mais si tu me connais, tu ne penses pas cela. Ou peut-être que si. Tu peux donner une impression ou une autre, et parfois c’est tout le contraire. » Sur le terrain, elle apparaît surtout comme une leader et une pièce maîtresse du FC Barcelone, qui écrit les plus belles heures de son histoire avec une quatrième finale de Ligue des champions en l’espace de cinq éditions. Tout sauf une imbécile. Et ce n’est pas qu’une impression.

…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com