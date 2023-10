Manuel Neuer est prêt à faire son grand retour

Tout beau, tout Neuer.

Le grand Manuel fait son grand retour dans les cages du Bayern Munich après quasiment un an d’absence et sa blessure au tibia en décembre dernier. Thomas Tuchel a annoncé que le gardien allemand sera titulaire dans le but face à Darmstadt, dans le cadre de la neuvième journée de Bundesliga, après avoir été éloigné des terrains à cause d’une chute à ski en pleine Coupe du monde (donc après l’élimination de l’Allemagne). Une titularisation que le coach conditionne au fait qu’il « ne se passe rien à l’entraînement » .…

CD pour SOFOOT.com