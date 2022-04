Manifestations : Philippe Martinez espère un 1er mai "tout à fait exceptionnel"

"Il faut rappeler au président de la République et au gouvernement toutes les exigences qui existent encore", a insisté Philippe Martinez.

Philippe Martinez à Paris, le 8 février 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez a déclaré vendredi 29 avril s'attendre à un 1er mai "tout à fait exceptionnel", avec une large mobilisation pour les traditionnelles manifestations de la Journée internationale du travail.

"Le 1er mai est une occasion exceptionnelle, a-t-il estimé sur Public Sénat. Une semaine après l'élection du président Macron, il y a besoin de manifestations de masse pour réaffirmer les exigences sociales."

"Il faut un 1er mai exceptionnel en termes de mobilisation. Il faut rappeler au président de la République et au gouvernement toutes les exigences qui existent encore, a expliqué le leader syndical. Le 1er mai est traditionnellement une fête internationale de lutte des travailleurs", a-t-il rappelé, se félicitant "d' un front assez large des syndicats qui appellent à manifester le 1er , mai tout comme associations et ONG".

Jusqu'à 100.000 manifestants

"Les partis politiques seront présents mais comme tous les ans, à l'arrière du défilé", a-t-il précisé.

Entre 100 et 150 points de rassemblement sont prévus dans le pays, selon la secrétaire confédérale CGT Céline Verzeletti. La manifestation parisienne partira à 14h30 de la place de la République, en direction de la place de la Nation.

Selon une source policière, la mobilisation devrait être au niveau de l'an dernier, "entre 90.000 et 100.000 participants sur tout le territoire national" . Le fait que le 1er mai tombe un dimanche et pendant les vacances scolaires pourrait être un frein à l'implication des salariés et des étudiants, a-t-on toutefois reconnu à la CGT.

En 2021, les organisateurs avaient revendiqué plus de 170.000 manifestants, dont 25.000 à Paris. Le ministère de l'Intérieur avait quant à lui fait état de 106.650 manifestants en France, dont 17.000 dans la capitale.

Salaires, services publics, écologie...

Au premier rang des revendications de l'intersyndicale CGT-Unsa-FSU-Solidaires, auxquelles se sont jointes les organisations étudiante et lycéennes Unef, VL, MNL et FIDL, "les questions des salaires, des services publics, de protection sociale et de transition écologique", selon un communiqué du 7 avril.

Contrairement à l'année dernière, la confédération Force Ouvrière n'a pas signé cet appel national . En revanche l'Union régionale Île-de-France FO a cosigné un tract commun avec ces organisations et le secrétaire général de FO Yves Veyrier participera au point presse en amont de la manifestation parisienne.

Dans la matinée, Yves Veyrier ira comme à l'accoutumée rendre hommage aux combattants de la Commune, devant le mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise.