Mandanda : « Le jour où je vois vraiment que je suis dépassé, je sais qu'il sera temps d'arrêter »

Stop ou encore ?

Du haut de ses 38 ans, Steve Mandanda s’apprête à débuter sa vingtième année dans le monde pro. Celui qui vient de voir Gianluigi Buffon tirer sa révérence à 45 ans l’assure : il ne compte pas faire pareil, mais ne sait pas encore s’il s’agit ou non de sa dernière saison. « Dès lors que j’arrive encore à prendre du plaisir, que je vis les matchs avec passion et surtout que je suis encore performant, je ne me pose pas de questions, je joue et voilà. Le jour où je vois vraiment que je suis dépassé, que j’ai du mal ou que, physiquement, ça ne tient plus, je sais qu’il sera temps d’arrêter. Bon, honnêtement, je ne me vois pas jouer jusqu’à 45 ans » , explique le portier rennais dans un entretien accordé à L’Équipe .…

AL pour SOFOOT.com