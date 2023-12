Manchester United : plusieurs médias interdits de conférence de presse par le club

Le monde du football est donc devenu une immense dictature.

Ce mardi, quatre médias britanniques ont été interdits de se rendre à la conférence de presse d’Erik ten Hag à la veille du match entre Manchester United et Chelsea. En guise d’explication, un porte-parole des Red Devils a évoqué la publication d’articles à charge contre le club par les médias en question – T he Mirror, ESPN , Sky Sports et The Manchester Evening News. Dans des propos rapportés par les quatre médias, il explique que le club « a pris des mesures contre plusieurs médias, pas pour avoir publié des articles qui ne nous plaisent pas, mais pour l’avoir fait sans nous contacter afin de nous donner l’opportunité de commenter, contredire ou contextualiser » . Au nom du contradictoire, les journalistes de ces médias ne peuvent venir en conférence de presse cet après-midi, et ignorent si cette décision sera prolongée pour les prochaines.…

CD pour SOFOOT.com