information fournie par So Foot • 25/12/2023 à 15:58

Manchester United épinglé pour la nourriture vendue à Old Trafford

Bon appétit !

Les Anglais ont quelques lacunes culinaires, et Manchester United s’est justement fait tirer les oreilles. Les Red Devils ont subi une inspection le mois dernier, à l’issue de laquelle il a reçu une note de… une étoile sur cinq. Pas terrible pour l’un des plus grands clubs de la planète. « Une petite quantité de viande insuffisamment cuite avait été servie par inadvertance lors d’un événement ne se déroulant pas le jour d’un match. Il s’agissait d’un problème isolé et les défaillances immédiates ont été rapidement corrigées » , a commenté le club, comme le rapporte la BBC.…

QB pour SOFOOT.com