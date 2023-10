information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 23:21

Manchester City trop fort pour Leipzig

RB Leipzig 1-3 Manchester City

Buts : Openda (48 e ) pour Leipzig // Foden (25 e ), Álvarez (84 e ) et Doku (90 e +2) pour City

Déjà battu en championnat par Wolverhampton il y a quelques jours, Manchester City a évité de peu un second match consécutif sans victoire grâce à deux pions en fin de rencontre sur la pelouse du RB Leipzig (1-3) lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Malgré une nette domination (18 tirs à 3, 69% de possession de balle), les champions d’Europe en titre ont fait preuve d’une inefficacité troublante face aux buts. Rico Lewis (14 e ) et Phil Foden (19 e ) lancent les hostilités et sont d’ailleurs les acteurs principaux de l’ouverture du score – le premier au centre, le deuxième à la reprise de volée – des Skyblues (0-1, 25 e ) .…

FG pour SOFOOT.com