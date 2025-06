Manchester City roule sur la Juve

Largement au-dessus et bien aidé par une défense italienne aux abois, Manchester City n'a fait qu'une bouchée d'une triste Juve. Une troisième victoire en autant de matchs qui offre aux Citizens la première place du groupe G de cette Coupe du monde des clubs.

Juventus 2-5 Manchester City

Buts : Koopmeiners (11 e ) et Vlahovic (84 e ) pour les Bianconeri // Doku (9 e ), Kalulu (26 e CSC), Haaland (52 e ), Foden (69 e ) et Savinho (76 e ) pour les Citizens

Manchester City ne fait plus rire grand monde. Battu par la Juve en décembre dernier en Ligue des champions, les Citizens ont cette fois totalement fait leur loi face à une Vieille Dame réduite au rôle de sparring partner face au talent de Jérémy Doku et ses coéquipiers (2-5). Premier buteur, le Belge a été excellent, tout comme Savinho, Erling Haaland et (presque) tous les autres. Avec ce très large succès, le club anglais s’offre la première place du groupe G, et ce sont donc les Italiens qui ont de fortes chances de croiser le Real Madrid en huitièmes finale.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com