Manchester City, Real Madrid, Bayern... Les adversaires potentiels du PSG

Du lourd.

Deuxième de son groupe derrière le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain connaîtra l’identité de son adversaire en huitièmes de finale lundi midi. Le tirage au sort ne s’annonce pas vraiment clément. Le PSG a une bonne chance d’hériter d’un club espagnol puisqu’ils sont quatre à avoir terminé en tête de leur groupe : le Real Madrid, l’Atlético, la Real Sociedad et le Barça (peut-être l’adversaire le moins effrayant à l’heure actuelle). Le Bayern, Arsenal, et Manchester City sont les trois autres options qui s’offriront aux Parisiens. Les rencontres aller se joueront les 13, 14, 20 et 21 février. Les manches retour seront quant à elles prévues les 5, 6, 12 et 13 mars.…

QB pour SOFOOT.com