Manchester City et Arsenal offrent une purge au sommet

Dans un match à trois tirs cadrés, Citizens et Gunners n’ont pas pu faire mieux qu’un décevant 0-0. Pour le plus grand plaisir de Liverpool.

Manchester City 0-0 Arsenal

But :

Un feu d’artifice, un spectacle offensif, un festival de buts, le match de l’année : voici tout ce que n’a pas été ce choc au sommet entre Manchester City et Arsenal, ce dimanche. Invitées à répondre à Liverpool (vainqueur de Brighton plus tôt) et mettre l’autre dans le rétro, les deux équipes, séparées d’un point, n’ont presque rien produit et se sont logiquement quittées sur une double bulle (0-0). Ce sont donc les Reds (deux points d’avance sur Arsenal) qui passeront le début de semaine en tête du championnat, avant la 31 e journée mardi et mercredi.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com