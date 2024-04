Manchester City devrait lâcher un million de dollars pour un talent américain de 14 ans

Qu’on ne leur parle pas d’âge.

Les grosses écuries européennes s’y prennent de plus en plus tôt pour scruter les plus jeunes talents mondiaux, et Manchester City n’est pas en reste. Preuve en est : les Citizens seraient sur le point, selon Fabrizio Romano, de lâcher un million de dollars pour s’adjuger les services de Cavan Sullivan, tout jeune milieu de terrain de Philadelphia Union de seulement… 14 ans. Ça ressemble à du délire, mais celui qui est considéré comme le meilleur joueur de sa génération par les médias américains ne pourra pas venir tout de suite en Angleterre, et devrait attendre d’avoir 18 ans pour traverser l’Atlantique et jouer pour Manchester. Le temps de s’aguerrir en Pennsylvanie, où il a d’ores et déjà disputé son premier match au niveau professionnel avec l’équipe 2 de son club, et délivré une première passe décisive.…

AL pour SOFOOT.com