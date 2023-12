Manchester City, défense de bien défendre

Englué dans une spirale de quatre matchs sans victoire en Premier League, une rareté pour un tel club, Manchester City le doit en partie à une base défensive beaucoup moins souveraine. Toujours privés de Kevin De Bruyne, les Citizens ne parviennent plus à retrouver leur équilibre de la saison passée.

Il n’est peut-être pas encore tout à fait l’heure de tirer la sonnette d’alarme, mais une chose est sûre : Manchester City a déjà connu des jours meilleurs. Quatrièmes de Premier League, désormais à sept longueurs de Liverpool, qui a arraché un miraculeux succès à Crystal Palace ce samedi et pris provisoirement les commandes du championnat, les Citizens ont passé un mois de novembre agité au cours duquel ils n’ont remporté aucun de leurs chocs face aux tout meilleurs du pays (dans l’ordre : Chelsea, Liverpool, Tottenham et Aston Villa). Aussi fou que cela puisse paraître, quatre matchs sans succès pour un tel empire représente à cette échelle un début de petite crise. En cause notamment : des fins de matchs gérées aléatoirement, des absences qui se font ressentir, et surtout une défense de plus en plus friable.

« En ce moment, nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde »

En guise d’illustration de la tension palpable actuellement dans le nord-ouest de l’Angleterre, il y avait notamment eu cette image de la colère froide d’Erling Haaland à l’encontre de Simon Hooper, l’arbitre de Manchester City-Tottenham, qui avait annihilé une potentielle dernière action dangereuse pour les Mancuniens en sifflant la fin de match un poil trop tôt. Un énervement qui s’est cumulé avec celui déclenché quelques minutes plus tôt par l’égalisation tardive de Dejan Kulusevski au bout d’un match totalement débridé (3-3), qui avait encore laissé transparaître les failles défensives du moment. Pourquoi encore ? Car cela avait déjà été le cas trois semaines plus tôt à Stamford Bridge, où Cole Palmer avait permis à Chelsea de décrocher un nul inespéré dans le temps additionnel (4-4), dans une rencontre où City s’était fait rattraper trois fois. Au total, les joueurs de Pep Guardiola n’ont cumulé que trois clean sheets en championnat cette saison, comme un signe que les équipes qui se présentent face à eux n’ont plus si peur de prendre une valise, mais pensent au contraire pouvoir rivaliser avec une équipe qui ouvre davantage les vannes.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com